Juventus, la probabile formazione contro il Bologna

Le possibili scelte di Luciano Spalletti per la partita contro il Bologna.

La Juventus torna a giocare in campionato, dopo la vittoria in Champions League nel match contro il Pafos. I bianconeri cercano i 3 punti, dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli.

Attualmente, la squadra di Luciano Spalletti occupa la settima posizione in classifica, e cercherà di risalire qualche posizione prima della fine del girone di andata.

Ad attendere la Juventus ci sarà il Bologna: la squadra di Vincenzo Italiano sta facendo un grande percorso, ricco di soddisfazioni. L’ultima in ordine di tempo la vittoria contro il Celta Vigo in Europa League.

Qualche ballottaggio in vista del posticipo di domenica 14 dicembre: la probabile formazione della Juventus per la partita.

La probabile formazione della Juventus contro il Bologna

Spalletti va verso la conferma del 3-4-2-1, con Di Gregorio in porta. In difesa il terzetto non dovrebbe cambiare, con Kalulu, Kelly e Koopmeiners. Sulle corsie dovrebbero agire McKennie e Cambiaso.

In mezzo al campo dovrebbe tornare Thuram dopo il Pafos, insieme a capitan Locatelli. Sulla trequarti Yildiz non si tocca, con Conceiçao al suo fianco. In avanti ballottaggio tra Openda e David, con il secondo favorito.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Dove vedere la partita in tv e streaming

La partita tra Bologna e Juventus, in programma domenica 14 dicembre alle 20:45, si giocherà allo stadio Dall’Ara. Il match potrà essere seguito in diretta su DAZN.