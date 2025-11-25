La Juventus si prepara alla trasferta in Norvegia contro il Bodø/Glimt di Champions League: la probabile formazione dei bianconeri

Dopo il pareggio esterno contro la Fiorentina, la Juventus sarà impegnata in Champions League in un’altra trasferta tutt’altro che semplice, quella contro i norvegesi del Bodø/Glimt.

Gara che potrebbe essere già decisiva per i bianconeri, che nelle prime 4 partite europee non hanno ancora trovato la vittoria, ma solo 3 punti valsi la 26esima posizione.

Le condizioni meteo e il freddo polare potrebbero essere fattori determinanti nella gara che aspetta Luciano Spalletti e i suoi uomini, costretti a vincere per migliorare la propria classifica nel super girone.

Di seguito la probabile formazione che l’allenatore potrebbe scegliere per la quinta gara su otto della Juventus in Champions League.

La probabile formazione della Juventus contro il Bodø/Glimt

Dovrebbero esserci numerosi cambi per Luciano Spalletti rispetto all’undici sceso in campo a Firenze nell’ultimo turno di campionato. A partire da Perin, che dovrebbe scendere in campo al posto di Di Gregorio in porta. Linea di difesa a 3 confermata e composta da Kalulu, Kelly e Koopmeiners. A centrocampo potrebbero esserci Locatelli e Adzic in mediana, con Cambiaso e uno tra Kostic e Joao Mario esterni. In avanti potrebbe riposare Yildiz, con Conceiçao al suo posto insieme a McKennie dietro all’unica punta Openda.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Adzic, Kostic; Conceiçao, McKennie; Openda. All. Spalletti.

Dove vedere la gara in tv e streaming

Il match tra Juventus e Bodø/Glimt, in programma martedì 25 novembre alle 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (252) e Sky Sport Uno (201)-

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming su SkyGo e su NowTv.