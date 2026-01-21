Juventus, la probabile formazione contro il Benfica

Fabio Miretti, Juventus (Imago)

Le possibili scelte di formazione di Spalletti per Juventus-Benfica, sfida valida per la 7ª giornata della League Phase di Champions League

La sconfitta di Cagliari brucia ancora, visto soprattutto come le squadre avanti in classifica abbiano tutte vinto, ma per la Juventus non c’è tempo di piangersi addosso.

La prossima sfida di campionato – contro il Napoli – sarà decisiva per capire quali possano essere le reali ambizioni dei bianconeri per questa stagione, ma prima ce n’è una altrettanto importante di Champions League.

Quella contro il Benfica di José Mourinho, che può valere la qualificazione ai playoff con una giornata d’anticipo. I bianconeri, attualmente a 9 punti in classifica, con un successo potrebbero ipotecare l’ingresso tra le prime 24 squadre della mega classifica, permettendosi così di presentarsi all’ultimo appuntamento contro il Monaco senza troppe preoccupazioni.

Once de gala per Spalletti, che questa sera allo Stadium schiererà la miglior formazione possibile per battere il suo amico Mou.

La probabile formazione della Juventus

Sarà ancora un 4-2-3-1 ibrido quello della Juventus, capace di trasformarsi anche in un 3-4-2-1 nelle diverse situazioni di campo. In porta torna Di Gregorio dopo il turno di riposo a Cagliari, mentre la difesa sarà composta da Bremer e Kelly come centrali e il duo Kalulu–Cambiaso sulle fasce. In mediana si rivede Thuram al fianco di Locatelli, con Miretti che farà da collante tra centrocampo e attacco. Sulla fascia sinistra è confermatissimo Yildiz, mentre sulla destra ci sarà McKennie e non Conceiçao. Come punta, invece, Spalletti sceglie ancora David.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Thuram, Locatelli; McKennie, Miretti; Yildiz; David. All. Spalletti

Kenan Yildiz – IMAGO

Dove vedere Juventus-Benfica in tv e in streaming

La partita tra Juventus e Benfica, in programma questa sera alle ore 21 allo Juventus Stadium e valida per la 7ª giornata della League Phase di Champions League, sarà visibile su Prime Video.