Juventus, la probabile formazione contro l’Atalanta

Le possibili scelte di Igor Tudor su gli 11 titolari che scenderanno in campo per la partita contro l’Atalanta

La Juventus di Igor Tudor tornerà in campo sabato 27 settembre alle 18:00 nella partita casalinga contro l’Atalanta di Ivan Juric.

I bianconeri sono ancora imbattuti in stagione. In campionato hanno raccolto 10 punti in 4 partite e sono stati fermati solo dal Verona, nell’ultima giornata, che gli ha negato un percorso netto.

L’Atalanta di Juric arriva da due vittorie convincenti in campionato contro Lecce e Torino con 7 gol segnati e 1 subito. Risultati che hanno ridato fiducia ai nerazzurri dopo la partenza a rilento con due pareggi nelle prime due giornate.

Di seguito, le possibili scelte di Igor Tudor per la partita contro l’Atalanta. Non mancano i dubbi di formazione e possibili sorprese dal primo minuto.

La probabile formazione della Juventus contro l’Atalanta

Tudor continuerà ad affidarsi al suo 3-4-2-1. In porta si rivedrà il solito Di Gregorio, davanti a lui, a formare la difesa a tre ritornerà Bremer dopo la panchina di Verona e al suo fianco ci saranno Kelly e uno tra Gatti e Kalulu. Quest’ultimo giocherà o da braccetto, con Gatti in panchina e Mckennie titolare a destra, o da esterno destro con l’americano in panchina. Sulla corsia di sinistra è pronto Andrea Cambiaso, in mezzo al campo insostituibili Thuram e Locatelli. In attacco tutto ruota intorno alle condizioni di Francisco Conceicao, come rivelato anche da Tudor in conferenza stampa, il portoghese non è al meglio della condizione e andrà valutato nella rifinitura. Se non dovesse farcela, potrebbe essere l’occasione di Edon Zhegrova dal primo minuto ad affiancare Yildiz e David, favorito su Vlahovic e Openda.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Yildiz, Conceicao; David. Allenatore: Igor Tudor

Dove vedere la partita in streaming e tv

Juventus e Atalanta scenderanno in campo sabato alle ore 18:00 presso l’Allianz Stadium di Torino. La partita sarà visibile in Tv su DAZN e in streaming sull’app di DAZN.