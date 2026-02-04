Juventus, la probabile formazione contro l’Atalanta in Coppa Italia

Le probabili scelte di Luciano Spalletti per i quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di Raffaele Palladino.

La Juventus rimette l’attenzione sulla Coppa Italia, ultimo trofeo vinto dai bianconeri nel 2024 sotto la guida di Massimiliano Allegri. Oggi in panchina c’è Spalletti che ha completamente risollevato la squadra dopo la precedente gestione di Igor Tudor.

L’avversaria è l’Atalanta, che nonostante le tre finali recenti in questa competizione non è riuscita a sollevare il trofeo e vuole riprovarci.

I bianconeri recuperano Kenan Yildiz, che nella giornata di mercoledì 4 febbraio si è allenato in gruppo ma difficilmente verrà rischiato visto e considerato l’appuntamento del weekend in Serie A contro la Lazio.

Di seguito la probabile formazione della Juventus.

La probabile formazione della Juventus

Spalletti dovrebbe fare a meno di Yildiz, almeno dall’inizio, e potrebbe dare nuovamente spazio a Koopmeiners e Gatti. Bremer e Thuram viaggiano quindi verso un turno di riposo, così come Cambiaso, pronto a lasciare il posto a Cabal. Davanti dovrebbe essere confermato David, alle sue spalle Miretti, Mckennie e Conceicao.

JUVENTUS (4-2-3-1, probabile formazione): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, Miretti, McKennie; David. Allenatore: Luciano Spalletti

Dove vederla in tv

Il match tra Atalanta e Juventus, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, è in programma alle ore 21 di giovedì 5 febbraio 2026 alla New Balance Arena di Bergamo.

La gara sarà visibile in chiaro su Italia 1 e sul canale 20.