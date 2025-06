Juventus, la probabile formazione contro l’Al-Ain

Le possibili scelte di Igor Tudor in vista dell’esordio nel Mondiale per Club contro l’Al-Ain

La Juventus di Igor Tudor è pronta a scendere in campo nel Mondiale per Club. La squadra bianconera, dopo aver terminato il campionato di Serie A al quarto posto, è pronta a giocare in questa nuova competizione.

Di Gregorio e compagni scenderanno in campo giovedì 19 alle 3:00 italiane per sfidare l’Al-Ain.

Il match sarà valevole per il primo turno del girone G del Mondiale per Club. Al suo interno, tra le altre cose, sono presenti anche il Manchester City e il Wydad Casablanca, con le due squadre che si sfideranno il 18 giugno alle 18:00.

Di seguito le possibili scelte di Tudor in vista del match.

Juventus, la possibile formazione

La Juventus di Tudor si dovrebbe schierare con un 3-4-2-1. In porta ci sarà Di Gregorio con Kalulu, Kelly e Rugani in difesa. A centrocampo c’è spazio per McKennie e Thuram con Nico Gonzalez sulla corsia di destra e Cambiaso su quella opposta.

Tudor affida l’attacco a Kolo Muani. Il francese sarà supportato da Yildiz e Francisco Conceição.

Dove vedere Al-Ain Juventus

La sfida tra Al-Ain e la Juventus, valevole per il primo turno del girone G del Mondiale per Club, si giocherà il 19 giugno alle 3:00 italiane.

Il match che verrà giocato all’Audi Field sarà visibile su DAZN.