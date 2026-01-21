Juventus, la vittoria contro il Benfica vale (almeno) i playoff di Champions League
La Juventus è certa di giocarsi il playoff per raggiungere gli ottavi di finale di Champions League: la classifica
Grazie alla vittoria contro il Benfica per 2-0 e ai 12 punti raggiunti in 7 gare, la Juventus è certa di giocare (almeno) il playoff di Champions League per raggiungere gli ottavi di finale.
Decisivi gli ultimi due successi in trasferta contro il Pafos e in casa contro la formazione portoghese, che hanno sollevato la posizione in classifica dei bianconeri.
In gol per la squadra di Spalletti due centrocampisti, ovvero Thuram al suo primo gol in Champions League e ancora una volta Weston McKennie.
Da segnalare per il Benfica anche un rigore sbagliato da Pavlidis, che avrebbe potuto riaprire la gara a 10 minuti dal termine.
Juventus ai playoff di Champions
Non è ancora da escludere l’ipotesi qualificazione diretta per la Juventus, anche se lo scenario appare essere difficile. I bianconeri occupano la quindicesima posizione in classifica, con una differenza reti di +4.
All’ottavo posto c’è il Chelsea insieme ad altre 7 squadre tutte a 13 punti. In caso di successo anche nella trasferta contro il Monaco, i bianconeri avanzerebbero a 15 punti nella graduatoria generale. Dipenderà poi dai risultati delle altre squadre il piazzamento finale per Yildiz e compagni.