Pista ghiacciata, voli bloccati e ritorno rimandato: così la Juventus è bloccata ancora a Bodø dopo la vittoria ottenuta in Champions League

Se da una parte la vittoria sul campo ha “scongelato” la Juventus e la propria classifica in Champions League, non è successo lo stesso alle piste dell’aeroporto di Bodø.

A causa del freddo e del gelo che è continuato per tutta la notte, i bianconeri non sono ancora ripartiti dalla Norvegia per fare ritorno in Italia.

Volo rimandato alle 12, sempre se l’aereo riuscirà a decollare in sicurezza con la pista che è ancora tutta ghiacciata (non a causa della neve).

Intanto, Luciano Spalletti e i suoi saranno impegnati sabato 29 novembre alle 18 nel match casalingo all’Allianz Stadium contro il Cagliari.

Juventus non ancora di ritorno da Bodø

I bianconeri hanno passato la notte in Norvegia dopo la vittoria per 2-3 ottenuta all’ultimo respiro contro il Bodø/Glimt. Una partita convincente da parte della Juventus, che ha così risollevato il proprio morale dopo gli ultimi pareggi ma anche la propria posizione nel super girone di Champions League.

Volo di ritorno dunque rimandato, ma non è il primo imprevisto. La gara di Youth League tra l’Under 20 bianconera e i pari età norvegesi era stata sospesa per venti minuti nel pomeriggio di martedì 25 novembre per la troppa neve. Così come Chiellini e Comolli avevano avuto problemi a raggiungere lo stadio per la gara della Prima Squadra a causa delle previsioni metereologiche imperverse.