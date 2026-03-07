Le formazioni ufficiali di Juventus e Pisa per la sfida delle 20.45 di sabato 7 marzo.

La Juventus di Spalletti è pronta a scendere in campo e chiudere il sabato della 28esima giornata di Serie A nella sfida contro il Pisa all’Allianz Stadium.

I bianconeri arrivano dal pareggio contro la Roma. Un 3-3 arrivato all’ultimo minuto con la rete di Federico Gatti che ha fatto guadagnare un punto a entrambe le squadre.

Gli ospiti si presentano invece dopo la sconfitta contro il Bologna nella scorsa giornata grazie al gol di Jens Odgaard al 90′.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali della sfida.

Juventus-Pisa, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz, David. Allenatore: Luciano Spalletti

A disposizione: Di Gregorio, Pinsoglio, Kelly, Koopmeiners, Zhegrova, Boga, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Cabal

PISA (3-5-2): Nicolas; Calabresi, Caracciolo, Coppola; Leris, Aebischer, Marin, Hojholt, Angori; Moreo, Durosinmi.

A disposizione: Semper, Guizzo, Bozhinov, Canestrelli, Meister, Tramoni, Cuadrado, Akinsanmiro, Touré, Iling-Junior, Stengs, Loyola, Piccinini, Albiol, Stojilkovic

Dove vedere Juventus-Pisa in tv e in streaming

Juventus e Pisa si affrontano sabato 7 marzo all’Allianz Stadium di Torino, fischio d’inizio alle 20:45.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport (251). Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming su DAZN, Sky Go e NOW.