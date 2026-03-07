Pioggia di fischi da parte dei tifosi della Juventus per Juan Cuadrado al momento del suo ingresso in campo

Al 60’, con la Juventus avanti 1-0 sul Pisa, Oscar Hiljemark ha fatto entrare Juan Cuadrado, che in bianconero ha trascorso 8 stagioni.

Durante l’annuncio della sostituzione da parte dello speaker, i tifosi bianconeri hanno fischiato duramente l’esterno colombiano. Non solo, perché gli hanno anche cantato: “Cuadrato uomo di m***a”.

Nei minuti successivi, tutto lo stadio ha ricoperto di fischi Cuadrado ogni qualvolta fosse in possesso di palla.

Il pubblico di fede bianconera probabilmente non ha mai accettato il passaggio all’Inter dell’esterno classe ‘88 nell’estate del 2023