Il portiere della Juventus Carlo Pinsoglio ha rimediato una lesione al gemello mediale della gamba sinistra

Non arrivano buone notizie per la Juventus. Pochi giorni dopo l’intervento al ginocchio di Bremer, a causa della lesione al menisco mediale sinistro, i bianconeri perdono anche Carlo Pinsoglio per infortunio.

Il terzo portiere bianconero ha infatti rimediato una lesione al gemello mediale della gamba sinistra, come si legge nel comunicato ufficiale del club.

Pinsoglio, cresciuto nel settore giovanile bianconero, è tornato nel 2017 dopo alcuni prestiti, e da allora è rimasto come terzo portiere della prima squadra.

Di seguito il comunicato ufficiale della Juventus sul suo infortunio.

Juventus, il comunicato su Pinsoglio

“Carlo Pinsoglio, in seguito a un problema accusato durante l’allenamento di ieri, questo pomeriggio è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical“.

La nota si conclude così: “Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di medio – alto grado del gemello mediale della gamba sinistra. Tra due settimane sarà sottoposto a nuovi controlli per definire con esattezza i tempi di recupero“.