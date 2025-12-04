Juventus, allenamento defaticante post Udinese: Perin ancora a parte

Allenamento defaticante in casa Juventus per chi ha giocato contro l’Udinese. Perin ancora a parte.

La Juventus è tornata al lavoro alla Continassa il giorno dopo la gara di Coppa Italia contro l’Udinese, vinta 2-0 con l’autogol di Palma e il gol di Locatelli.

Seduta defaticante per chi ha giocato martedì, mentre il resto del gruppo ha svolto una sessione più intensa sul campo, tra esercitazioni tecniche e lavoro atletico.

Prosegue invece il percorso personalizzato di Mattia Perin: il portiere bianconero ha svolto anche oggi allenamento individuale, ma dal campo filtra ottimismo.

Il suo rientro in gruppo potrebbe infatti arrivare già domani o, al più tardi, dopodomani, permettendogli di riprendere gradualmente la piena attività con i compagni.