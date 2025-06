Juventus, la partenza verso gli USA per il Mondiale per Club | VIDEO

La partenza dei giocatori e dello staff della Juventus verso gli USA in vista del Mondiale per Club.

La Juventus è pronta a scendere in campo nella nuova competizione della FIFA.

Nella mattinata di oggi, sabato 14 giugno, la squadra è partita da Torino in direzione USA in vista del Mondiale per Club.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gianlucadimarzio.com

I bianconeri esordiranno il 18 giugno alle 21 a Washington (ora locale, 3 di mattina del 19 giugno in Italia) contro l’Al Ain.

Le altre sfide saranno contro il Wydad Casablanca, il 22 giugno, e il Manchester City, il 26 giugno.

Mondiale per Club, il calendario dei bianconeri

La Juventus di Igor Tudor è partita dall’aeroporto di Torino in direzione USA in vista del Mondiale per Club. La partita d’esordio sarà contro l’Al Ain il prossimo 19 giugno.

Seguiranno poi i match contro il Wydad Casablanca, in programma il 22 giugno alle 18.00 italiane, e contro il Manchester City di Guardiola il prossimo 26 giugno alle ore 21.00 italiane.