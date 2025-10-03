Espressioni razziste verso McKennie dopo Juve-Parma, i bianconeri applicano il “Gradimento” per tre tifosi

Juventus, Allianz Stadium (IMAGO)

Dopo quanto accaduto al termine di Juventus-Parma, il club bianconero ha deciso di applicare il “Gradimento” per dei tifosi emiliani

A poco più di un mese di distanza dalla sfida tra Juventus e Parma, che aveva aperto il campionato delle due squadre, il club bianconero ha deciso di punire tre tifosi emiliani accusati di aver pronunciato espressioni di natura razzista nei confronti di Weston McKennie.

Il tutto è accaduto al termine del match vinto 2-0 dalla squadra di Igor Tudor, quando lo statunitense è sceso in campo per svolgere delle sedute di corsa post gara ed è stato “accolto” da alcuni insulti provenienti dal settore ospiti.

Sin da subito il club bianconero aveva annunciato che avrebbe fatto in modo di individuare gli autori del gesto e adesso, dopo qualche settimana, è arrivata la pena definitiva nei loro confronti.

La Juventus ha infatti applicato il cosiddetto “Gradimento”, vietando dunque l’accesso all’Allianz Stadium ai tifosi protagonisti di espressioni discriminatorie ai danni di McKennie.

Weston Mckennie – IMAGO

Il comunicato della Juventus

Il comunicato pubblicato dai bianconeri recita: “In occasione della partita Juventus-Parma, svoltasi domenica 24 agosto 2025 all’Allianz Stadium, il comportamento di alcuni tifosi della squadra ospite ha portato il Club bianconero ad applicare nei loro confronti il “Gradimento” ai sensi del “Codice di Condotta”.

Grazie al sistema di videosorveglianza all’avanguardia in dotazione all’Allianz Stadium – tra cui un sistema di telecamere multifocali – le forze dell’ordine hanno prima individuato e poi identificato tre tifosi della squadra avversaria che, come reso noto a fine partita, si sono resi protagonisti di espressioni discriminatorie di natura razzista ai danni del calciatore bianconero Weston McKennie, mentre quest’ultimo si allenava in campo al termine del match.

Juventus Football Club, che condanna con forza e fermezza questo grave episodio e ogni manifestazione di razzismo, ha deciso di applicare nei confronti dei responsabili di tali atti il “Gradimento” ai sensi del “Codice di Condotta” che prevede il divieto di accesso alle manifestazioni calcistiche dalla stessa organizzate.

Non è la prima volta che la Società applica le disposizioni del “Codice di Condotta” anche ai tifosi della squadra ospite: è già accaduto, infatti, in occasione di altri due match di Serie A andati in scena all’Allianz Stadium, quelli tra Juventus e Roma del 30 dicembre 2023, e tra Juventus e Torino del 9 novembre 2024″.