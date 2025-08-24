Juventus-Parma, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali schierate da Tudor e Cuesta per la sfida tra Juventus e Parma.
Ricomincia la nuova stagione anche per Juventus e Parma che si affronteranno domenica 24 agosto alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino per la prima partita di Serie A.
I padroni di casa cercano i primi tre punti per inaugurare al meglio il nuovo campionato.
Dall’altra parte anche i ragazzi di Carlos Cuesta vorranno cercare la prima vittoria.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali della sfida tra Juventus e Parma.
Juventus-Parma, le formazioni ufficiali
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David.
A disposizione: Pinsoglio, Fuscaldo, Koopmeiners, Vlahovic, Nico Gonzalez, Adzic, Kostic, McKennie, Rugani, Joao Mario, Rouhi
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino
A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Begic, Djuric, Amoran, Plicco, Sits
Juventus-Parma, dove vedere in tv e streaming
La prima partita di campionato tra Juventus e Parma, in programma domenica 24 agosto alle ore 20.45, sarà disponibile in tv su DAZN.
Sarà possibile seguire il match anche in streaming sull’app di DAZN disponibile su cellulare, tablet e pc.