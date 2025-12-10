Juventus-Pafos, le formazioni ufficiali: Zhegrova dal 1′
Le formazioni ufficiali di Juventus e Pafos per la gara di Champions League in programma all’Allianz Stadium di Torino: le scelte dei due allenatori
La Juventus non può sbagliare in casa contro il Pafos se vuole continuare a rimanere in corsa per un posto nelle prime 24 della League Phase di Champions League, che significherebbe un posto ai playoff.
I bianconeri dovranno quindi resettare subito dopo la sconfitta per 2-1 contro il Napoli e ripartire contro i ciprioti, squadra rivelazione di questa edizione.
Anche David Luiz e compagni sono a 6 punti, con una sola sconfitta nelle prime cinque partite.
Luciano Spalletti, per la partita, conferma buona parte della formazione tipo, con la grande novità di Edon Zhegrova, lanciato dal primo minuto.
Le formazioni ufficiali di Juventus-Pafos
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Zhegrova, Yildiz; David. Allenatore: Spalletti
A disposizione: Perin, Scaglia, Bremer, Rugani, Joao Mario, Cabal, Rouhi, Adzic, Kostic, Thuram. Conceicao, Openda.
PAFOS (4-2-3-1): Michail; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Sunjic, Pepe; Correia, Dragomir, Orsic; Anderson Silva. Allenatore: Carcedo
A disposizione: Gorter, Petrou, Pileas, Langa, Quina, Jajà, Bassouamina, Dimata.
Dove vedere la gara in tv e streaming
La partita tra Juventus e Pafos, valida per la sesta giornata della League Phase di Champions League, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino con calcio d’inizio alle 21:00.
Sarà possibile vedere il match anche in diretta tv su Sky Sport, oltre che in streaming su Sky Go e Now Tv. La gara non verrà trasmessa invece in chiaro.