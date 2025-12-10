Juventus e Pafos hanno concluso sul risultato di 0-0 il primo tempo: fischi da parte dei tifosi allo Stadium

Continuano le difficoltà della Juventus anche in Champions League.

Dopo la sconfitta di Napoli era infatti attesa una reazione da parte della squadra che, almeno nel primo tempo contro il Pafos, non è però arrivata.

I tifosi bianconeri non hanno gradito la prestazione degli uomini di Spalletti, e hanno infatti riempito di fischi i giocatori al rientro negli spogliatoi per l’intervallo.

Non solo, perché la stessa reazione è arrivata anche a metà frazione quando, dopo un palo colpito dagli ospiti, la Juventus è parsa nuovamente in difficoltà.