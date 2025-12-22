Questo sito contribuisce all'audience di

Juventus, Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo

Gianluca Di Marzio 22 Dicembre 2025
Il direttore sportivo del Genoa Ottolini
Ottolini (Imago)

Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus: accordo verbale raggiunto 

La Juventus si prepara ad accogliere il nuovo direttore sportivo: accordo verbale raggiunto con Marco Ottolini.

Adesso le parti lavoreranno su alcuni aspetti formali, ma la scelta è stata fatta. Battuti quindi gli altri candidati (anche stranieri) nella volata finale.

Dopo aver terminato la sua esperienza da DS del Genoa a fine ottobre, Ottolini ripartirà quindi da Torino.