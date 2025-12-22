Juventus, Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo
Marco Ottolini sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus: accordo verbale raggiunto
La Juventus si prepara ad accogliere il nuovo direttore sportivo: accordo verbale raggiunto con Marco Ottolini.
Adesso le parti lavoreranno su alcuni aspetti formali, ma la scelta è stata fatta. Battuti quindi gli altri candidati (anche stranieri) nella volata finale.
Dopo aver terminato la sua esperienza da DS del Genoa a fine ottobre, Ottolini ripartirà quindi da Torino.