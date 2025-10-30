Juventus, in programma un colloquio con Ottolini: può essere lui il nuovo ds
Il nuovo direttore sportivo della Juventus potrebbe essere il ds ormai prossimo al divorzio col Genoa: previsto un colloquio
Si muove più di qualcosa in Serie A sul fronte direttori sportivi, con Marco Ottolini ormai prossimo al divorzio col Genoa.
L’accordo per la risoluzione consensuale del suo contratto con i rossoblù è in via di definizione, con l’ex Lens Diego Lopez che prenderà il suo posto.
L’orai ex ds del Genoa sarà così libero di concentrarsi sui contatti con la Juventus, essendo in lizza per il ruolo di direttore sportivo nel club bianconero.
A tal proposito, un colloquio con la società è previsto tra domani, venerdì 31 ottobre, e l’inizio della prossima settimana.