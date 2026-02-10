Il direttore sportivo della Juventus Ottolini parla del rinnovo di Vlahović: “Non è un discorso totalmente chiuso”

Tredici vittorie, 6 pareggi e le sconfitte contro Napoli, Cagliari e Atalanta. È questo il bilancio della Juventus con Luciano Spalletti, arrivato a Torino nel mese di ottobre.

Proprio del lavoro svolto dall’allenatore toscano ha parlato il ds Ottolini ai microfoni di Sky Sport: “Siamo estremamente contenti del lavoro che sta facendo assieme al suo staff. Penso che lo vedano tutti anche da fuori quanto la squadra e i calciatori siano migliorati singolarmente. Adesso abbiamo tante partite molto importanti, ma siamo convinti che si andrà avanti“.

Su Yildiz, fresco di rinnovo: “Vederlo arrivare a questo livello in prima squadra è qualcosa che capita poche volte nel calcio. La soddisfazione è ancora maggiore. I giocatori forti li vogliamo tenere“.

Vlahović e l’esultanza al gol del Kalulu, nonostante il contratto in scadenza: “È stata una delle considerazioni che abbiamo fatto. Perché comunque Vlahović tra qualche settimana tornerà a disposizione. Non è un discorso totalmente chiuso“.