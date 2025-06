Juventus, Osimhen resta ai primi posti della lista per l’attacco

Il punto sugli obiettivi della Juventus per l’attacco

La Juventus ha grandi obiettivi in mente per l’attacco e potrebbe non limitarsi a un solo rinforzo. In caso di addio di Dusan Vlahovic, infatti, i bianconeri vorrebbero far arrivare due giocatori.

In lista c’è il nome di Randal Kolo Muani, che giocherà il Mondiale per Club con la squdra di Tudor e che si riproverà a trattenere dopo la fine del prestito dal PSG.

In prima fila c’è ancora il nome di Victor Osimhen, che era già nel mirino già con Giuntoli e continua a esserci. La Juve vorrebbe provarci davvero.

Intanto, si cerca anche un centrocampista, con Ederson che potrebbe diventare un obiettivo (qui i dettagli).