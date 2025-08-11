Juventus, ancora nessuna offerta per O’Riley: la priorità dei bianconeri è vendere prima un centrocampista
La Juventus non ha presentato nessuna offerta per O’Riley: la situazione
I bianconeri hanno puntato un nome per il centrocampo: piace infatti Matt O’Riley, centrocampista danese di proprietà del Brighton.
Nonostante l’interesse però, la Juventus non ha ancora presentato nessuna offerta ufficiale nei confronti del club inglese. La priorità dei bianconeri, infatti, sarebbe prima quella di cedere un centrocampista prima di presentare eventualmente un’offerta al Brighton.