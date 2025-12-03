Nella giornata di domani, 4 dicembre, Gatti si opererà a Lioni in mattinata mentre nel pomeriggio toccherà a Vlahovic a Londra

Dopo l’infortunio rimediato nella gara di Coppa Italia contro l’Udinese, Gatti nella giornata di oggi si è sottoposto agli esami strumentali.

Controlli che hanno evidenziato una lesione al menisco per il difensore centrale bianconero: “Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione del menisco mediale, tale da rendere necessario un intervento chirurgico che verrà eseguito nei prossimi giorni“.

Nella mattinata di domani, 4 dicembre, Gatti si opererà a Lione dal dr.Sonnery. Nel pomeriggio, invece, a Londra si opererà Dusan Vlahovic.

Il centravanti era uscito per infortunio durante la gara contro il Cagliari e aveva rimediato una lesione di alto grado.