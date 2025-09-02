Le prime parole di presentazione del neo giocatore della Juventus, Lois Openda, ai microfoni del club bianconero

Nell’ultimo giorno di calciomercato, la Juventus ha dato il suo benvenuto a Lois Openda.

Il calciatore belga, di ruolo attaccante, è arrivato dal Lipsia per una cifra complessiva superiore ai 40 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto.

Un investimento importante per i bianconeri, che hanno deciso di rafforzare il reparto offensivo completato l’acquisto anche di Zhegrova dal Lille.

Intanto, Openda si è presentato ai microfoni del club: queste le sue prima parole da giocatore della Juventus.

Juventus, le prime parole di Openda

“Quando ho saputo della possibilità di andare alla Juventus non ho dormito la notte. Sono felice e non vedo l’ora di iniziare“, ha detto il nuovo attaccante bianconero.

Che ai microfoni del club ha poi detto: “Mi hanno accolto tutti alla grande, compresi i tifosi. Ho visto delle strutture al top, non manca niente per giocare, recuperare e rendere al meglio”. Su di sè e sul nostro campionato ha poi concluso: “Sono veloce e potente, rapido e mi piace sfruttare gli spazi. La Serie A? La conosco e ho già affrontato un paio di squadre. Le difese sono forti ma io non vedo l’ora di giocare“.