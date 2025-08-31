Juventus, virata su Openda: offerta al Lipsia per un prestito con obbligo di riscatto

Si complica Kolo Muani: virata della Juventus su Openda

Svolta importante per quanto riguarda l’attacco della Juventus. Infatti, si è complicato, forse definitivamente, il ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG.

Gli ultimi segnali, per quanto riguarda la trattativa per il francese, sono stati negativi.

Per questo motivo, i bianconeri hanno virato su Lois Openda del Lipsia, che intanto sta prendendo Conrad Harder, che era stato vicinissimo al Milan.

I bianconeri hanno già fatto una prima offerta per il giocatore, con la formula del prestito con obbligo di riscatto.