Juventus, Openda è atterrato a Linate | VIDEO

Lois Openda è atterrato all’aeroporto di Milano Linate: il nuovo attaccante della Juventus sarà a Torino nelle prossime ore

Lois Openda è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juventus.

L’attaccante è atterrato poco fa all’aeroporto di Milano Linate, e nelle prossime ore sarà a Torino per svolgere le visite mediche con il club bianconero.

La Juventus ha chiuso l’accordo con il Lipsia dopo la svolta di ieri sera: le parti hanno trovato l’intesa per un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, sulla base di 40 milioni di euro.

Di seguito il video del suo arrivo in Italia.

.@JuventusFC, ecco Loïs Openda: il giocatore è atterrato in Italia pic.twitter.com/wgms7nUeYE — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 1, 2025