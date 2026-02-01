Juventus, l’arrivo di Oboavwoduo al J|Medical per le visite|FOTO e VIDEO
Dopo Boga e Licina ecco anche Oboavwoduo al J|Medical per sostenere le visite di rito con i bianconeri.
Continuano gli arrivi in casa bianconera. Dopo Boga e Licina è arrivato anche Oboavwoduo al J|Medical per sostenere le visite mediche con il club bianconero.
Come vi abbiamo anticipato nelle scorse ore la società sta portando alla corte di Spalletti alcuni talenti in prospettiva futura. Con molta probabilità l’ex attaccante del Manchester City partirà dalla formazione della Next Gen in Serie C.
Cresciuto nel settore giovanile dei Citizen, Oboavwoduo ha giocato quest’anno con l’Under 21 del Manchester City totalizzando 6 gol, 5 dei quali nella Premier League 2, in 18 presenze.