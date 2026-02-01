Juventus, acquisto in prospettiva: arriva Oboavwoduo dal Manchester City
Acquisto in prospettiva futura della Juve che prende Oboavwoduo, attaccante 2006 del Manchester City
Non solo Adin Licina, la Juventus pensa al futuro con un altro acquisto in prospettiva. I bianconeri, infatti, stanno per acquistare Justin Oboavwoduo, attaccante inglese classe 2006 di proprietà del Manchester City.
Cresciuto nel settore giovanile dei citizen, Oboavwoduo ha giocato quest’anno con la formazione Under 21 del Manchester City: in totale 18 presenze e 6 gol messi a segni, 5 dei quali nella Premier League 2.
Oboavwoduo è anche nel giro delle nazionali giovanili inglesi. Lo scorso 5 settembre ha debuttato con l’Inghilterra U20, in un match amichevole contro l’Italia.
Per la Juventus si tratta di acquisto in prospettiva, per un giocatore che con ogni probabilità inizierà il suo percorso a Torino dalla Next Gen.