Juventus, piace Jackson in caso di mancato arrivo di Kolo Muani

La Juventus sta sondando delle alternative in caso di mancato arrivo di Kolo Muani

La Juventus vuole l’arrivo di un attaccante negli ultimi giorni del calciomercato estivo.

Come vi abbiamo raccontato, i bianconeri si sono avvicinati al ritorno di Randal Kolo Muani dal PSG, ma non hanno ancora trovato l’accordo definitivo per il trasferimento.

Per questa ragione, ora si stanno guardando intorno per possibili alternative al francese.

Nel caso in cui non si riuscisse a chiudere, piace Nicolas Jackson del Chelsea. Sono stati avviati i contatti coi blues e sta provando a inserirsi, anche se il Bayern Monaco è avanti.