La Juventus in partenza per Napoli | VIDEO

La Juventus in partenza da Torino per il big match di questa sera, domenica 7 dicembre, contro il Napoli.

La Juventus ha scelto una strategia diversa per la gara contro il Napoli, quasi inedita per un big match di questa portata: la squadra è partita alla volta della città dei campioni d’Italia soltanto nella tarda mattinata di oggi, domenica, a poche ore dal fischio d’inizio della sfida. Presenti anche Comolli e Modesto.

Una scelta inusuale, in controtendenza rispetto alle classiche tabelle di marcia della Serie A, che prevedono quasi sempre il viaggio nel pomeriggio della vigilia per permettere ai giocatori di ambientarsi e riposare nella città ospitante.

Dietro questa decisione c’è probabilmente la volontà di isolare la squadra il più possibile. Napoli-Juve non è mai una partita normale: Luciano Spalletti, che a Napoli ci ha vinto uno scudetto, lo sa molto bene.

Una “toccata e fuga” per mantenere la concentrazione altissima e la routine intatta fino all’ultimo secondo.