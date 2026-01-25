Le parole di Giorgio Chiellini prima del big match di Serie A tra Juventus e Napoli

La ventiduesima giornata di Serie A ci mette di fronte a un incredibile big match, quello tra Juventus e Napoli.

Prima della sfida, Giorgio Chiellini, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport

Ecco di seguito le dichiarazioni del dirigente bianconero: “C’è grande voglia da parte di tutti di provare a vincere questa partita. Nelle ultime settimane stiamo costruendo qualcosa, e anche la partita di mercoledì ha avuto un peso, nonostante le difficoltà”.

Su En-Nesyri ha poi aggiunto: “Per noi è una trattativa chiusa, lui ha dubbi sulla formula del trasferimento e noi a titolo definitivo non prendiamo nessuno”

Juventus, le parole di Chiellini

“Non penso serva una motivazione speciale, c’è sempre voglia di vincere. Loro giocheranno consapevoli delle loro forze e dei loro giocatori importanti”, ha aggiunto sulla partita.