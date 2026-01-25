Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli, match valido per la 22esima giornata di Serie A in programma all’Allianz Stadium alle 18:00

Manca sempre meno al primo dei due big match della 22esima giornata di Serie A.

La Juventus arriva alla sfida contro la squadra di Conte dopo la vittoria in Champions League contro il Benfica, ma deve riscattare la sconfitta di Cagliari della scorsa giornata.

Il Napoli, invece, è reduce dal brutto pareggio contro il Copenhagen in Europa, ma nell’ultima giornata di Serie A ha sconfitto il Sassuolo al Maradona.

Vediamo di seguito le scelte degli allenatori per la sfida, in programma all’Allianz Stadium alle 18:00.

Le formazioni ufficiali di Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Joao Mario, Cabal.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara.

Dove vedere Juventus-Napoli in diretta TV e streaming

La partita tra Juventus e Napoli, in programma alle ore 18:00 , sarà visibile in tv su Sky Sport, Now Tv e DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di Sky Go, Now Tv e DAZN.