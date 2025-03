Le parole dell’allenatore della Juventus, Thiago Motta, dopo la gara contro l’Hellas Verona di Paolo Zanetti

Juventus e Verona hanno chiuso questa giornata di Serie A. I bianconeri arrivavano alla gara dopo la cocente sconfitta ai rigori con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Empoli.

In campionato, invece, i bianconeri nell’ultimo turno hanno battuto il Cagliari 1-0 grazie alla rete di Vlahovic. Tre punti che sono arrivati pochi giorni dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il PSV.

I gialloblù, invece, nell’ultima giornata di campionato hanno vinto 1-0 contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Alla fine la gara l’hanno vinta i bianconeri per 2-0 con le reti di Thuram e Koopmeiners (Clicca qui per la reazione dell’Allianz Stadium dopo le contestazioni degli ultimi giorni).

Thiago Motta nella consueta intervista post partita ha commentato la prova della sua Juventus contro il Verona di Paolo Zanetti. “Oggi ho visto tutto molto bene. Nel primo tempo abbiamo creato tantissimo ed è mancato il gol. Era importante segnare per far cambiare la gara, come si è visto nel secondo tempo. La partita è stata molto più aperta. Sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato che hanno voglia e che sanno giocare a calcio”, ha esordito.

Juventus, l’intervista post partita di Motta

Thiago Motta ha poi continuato parlando della situazione scudetto: “Oggi mi concentro sulla gara che abbiamo fatto e sui tre punti molto importanti che abbiamo fatto. Ora avremo dei giorni dove mi auguro di recuperare qualcuno. La prossima settimana avremo una partita importante contro l’Atalanta che è una squadra molto forte. Dobbiamo concentrarci su questa partita e poi comunque partita per partita. La cosa più importante è giocare a calcio“.

Ha continuato parlando di Koopmeiners: “È un giocatore importante per noi e un giocatore che può occupare tanti ruoli nel campo. È un ragazzo con qualità fisica e tecnica. Riesce a rendere bene nel calcio che vogliamo fare. Sa quando cambiare posizione e cosa fare per mettere in difficoltà la fase difensiva avversaria. Sono contento perché se lo merita. È un grande giocatore ed è un privilegio averlo dalla nostra parte. Io l’ho sempre difeso perché lo vedo in allenamento e so quello che può fare“.

Juventus, le parole dell’allenatore bianconero

Motta continua poi: “Io non vieto niente ai miei giocatori soprattutto nella fase offensiva. Penso che i ragazzi oggi hanno fatto molto bene. I ragazzi hanno tantissima libertà per dimostrare la loro qualità“.

Infine, in conferenza stampa, ha aggiunto: “L’atteggiamento c’è stato sempre, mi sono arrabbiato una volta e non mi arrabbierò più in questo senso perché abbiamo ragazzi responsabili. Ogni partita va letta a suo modo, la settimana prossima affronteremo una squadra diversa. Giocheremo con una squadra che va in avanti, che va uomo su uomo. Vogliamo avere questa libertà di cambiare posizione e non dare riferimento alla squadra avversaria. Sotto porta dobbiamo essere più decisi, più lucidi e prendere le migliori decisioni per andare in vantaggio prima“.