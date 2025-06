Mondiale per Club, la Juventus batte il Wydad Casablanca e va agli ottavi di finale

I bianconeri volano agli ottavi di finale: decisiva la vittoria contro il Wydad Casablanca

La Juventus è agli ottavi di finale del Mondiale per Club. La squadra di Tudor, dopo il successo all’esordio contro l’Al-Ain, vince anche contro il Wydad Casablanca. Protagonista assoluto del match di Philadelphia è stato Kenan Yildiz, che prima ha propiziato l’autogol di Boutouil, poi ha firmato il raddoppio con un super gol da fuori area e infine ha chiuso il discorso con un’altra perla nel secondo tempo. Nel finale gioia anche per Dusan Vlahovic, che realizza il rigore del definitivo 4-1.

I bianconeri avranno dunque la possibilità di giocarsi il primo posto nel girone contro il Manchester City di Guardiola nel match in programma per giovedì 26 giugno.

Come nella partita d’esordio al Mondiale per Club, è l’avvio a essere stato determinante per la Juventus. Se contro l’Al-Ain gli uomini di Tudor avevano segnato tre gol nei primi 30 minuti, contro il Wydad Casablanca ne sono arrivati due nel primo quarto d’ora.

La firma più luminosa non può che essere quella di Kenan Yildiz. Il turco sale a quota tre gol in questa competizione: nessuno ha fatto meglio finora. L’obiettivo del numero 10 non può che essere quello di continuare a brillare negli USA, già a partire dagli ottavi di finale.