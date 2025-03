La Juventus in estate disputerà il Mondiale per Club, nuova competizione della FIFA: il calendario dei bianconeri.

La Juventus di Igor Tudor si prepara al finale di stagione nel quale dovrà obbligatoriamente cercare di qualificarsi alla prossima edizione della UEFA Champions League.

Fallire l’obiettivo minimo costituirebbe un problema non da poco per i bianconeri, che vogliono ripartire e tornare a fare la voce grossa in Italia dopo diversi anni complicati.

Gli ultimi mesi della stagione per la Juventus, però, non saranno occupati solo dalla Serie A. Eliminati dalla UEFA Champions League e dalla Coppa Italia, i bianconeri saranno impegnati nel Mondiale per Club una volta terminato il campionato.

Vediamo qual è il calendario che dovranno affrontare i ragazzi di Tudor nella nuova competizione della FIFA.

Il calendario della Juventus al prossimo Mondiale per Club

La Juventus è stata inserita nel Gruppo G nel prossimo Mondiale per Club. L’esordio sarà il 18 giugno alle 21 a Washington (ora locale) contro l’Al Ain. Il secondo match sarà contro il Wydad Casablanca e si disputerà a Philadelphia il 22 giugno alle ore 12 (ora locale).

Il terzo e ultimo match sarà quello più prestigioso. L’avversario sarà il Manchester City di Pep Guardiola, già battuto dalla Juventus in questa stagione nel corso della prima fase della UEFA Champions League. La sfida si disputerà a Orlando il 26 giugno alle ore 15 (ora locale)