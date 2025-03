La cifra che i bianconeri potrebbero incassare dal Mondiale per Club

Al termine della stagione in corso inizierà l’edizione 2025 del Mondiale per Club, che si svolgerà negli Stati Uniti d’America. I club partecipanti sono ben 32, per un totale di 63 partite in un mese. Le gare si giocheranno in 13 stadi sparsi in tutti gli USA.

La prima partita della competizione si disputerà nella notte del 15 giugno 2025, quando l’Al-Ahly sfiderà l’Inter Miami di Messi. La finale del torneo è in programma per il 13 luglio. Le squadre italiane che parteciperanno saranno l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Thiago Motta.

Le partite dei bianconeri in calendario sono 3: contro l’Al-Ain il 19 giugno notte, con il Wydad Casablanca nel pomeriggio del 22 giugno e, infine, il big match contro il Manchester City, che si giocherà il 26 giugno sera.

Le migliori squadre di tutto il mondo si sfideranno in questo grande torneo, che ci terrà compagnia per un mese intero.

Mondiale per club, quanto può incassare la Juventus

Per le sfide del Mondiale per Club, la FIFA ha messo a disposizione un montepremi pari a un miliardo di dollari, circa 925 milioni di euro (QUI I PREMI). Di seguito le dichiarazioni del presidente FIFA, Gianni Infantino: “La Coppa del Mondo per Club FIFA non sarà solo l’apice del calcio per club ma anche una dimostrazione di solidarietà che andrà a beneficio dei club in generale su una scala che nessun’altra competizione ha mai raggiunto“.

Ha proseguito: “Tutte le entrate generate dal torneo saranno distribuite ai partecipanti e tramite la solidarietà dei club in tutto il mondo, poiché la Fifa non tratterrà un solo dollaro“.

Gli stadi che ospiteranno le 63 partite

Gli stadi messi a disposizione per questa competizione sono 13. La gara di inaugurazione sarà a Miami all’Hard Rock Stadium. Al TQL Stadium di Cincinnati ci sarà la seconda partita tra il Bayern Monaco e l’Auckland City. La terza sfida (PSG- Atlético Madrid) si disputerà al Rose Bowl Stadium di Los Angeles. Tra gli altri stadi sono anche il Mercedes-Benz di Atlanta e il Bank of America Stadium di Charlotte.

Al GEODIS Park di Nashville si giocheranno 3 partite della fase a gironi; al MetLife Stadium di New York ci saranno 4 gare della prima fase. Al Camping World Stadium di Orlando si giocherà León-Flamengo e proprio Juventus-Manchester City. A Orlando c’è un altro stadio: l‘Inter&Co Stadium. Gli ultimi 3 stadi sono il Lincoln Financial Field di Philadelphia, il Lumen Field di Seattle e l’Audi Field di Washington.