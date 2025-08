Juventus, Modesto: “Siamo stati chiari con tutti. Con Comolli e Chiellini siamo un team”

Il nuovo direttore tecnico della Juventus François Modesto ha parlato dal ritiro bianconero di Herzogenaurach

François Modesto ha cominciato la sua nuova avventura alla Juventus da alcune settimane, dopo essere diventato il nuovo direttore tecnico.

L’ex Monza ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro dei bianconeri a Herzogenaurach, dove la squadra rimarrà fino al 10 agosto.

Modesto ha commentato diversi temi, iniziando da quello del precampionato dei bianconeri: “Sta andando molto bene, siamo contenti. Abbiamo iniziato il ritiro a Torino e siamo stati molto bene a casa nostra, adesso siamo arrivati nella casa del nostro sponsor dove abbiamo trovato tutto perfetto. Stiamo lavorando tanto a livello fisico e tecnico col mister e tutta la squadra“.

Per poi parlare del suo arrivo alla Juve: “La mia quotidianità è quella di sempre, come direttore tecnico con la società siamo vicini allo staff e ai giocatori. Sono il tramite tra la società e lo staff coi giocatori. La chiamata della Juve è stata una cosa bellissima. La trattativa è stata molto veloce. Però quando arriva la chiamata della Juventus è sempre motivo d’orgoglio“.

Juventus, Modesto: “Ho trovato un gruppo unito”

Il direttore tecnico bianconero ha poi parlato della scelta di portare in ritiro anche i giocatori in uscita: “Quest’anno abbiamo deciso di portare tutti in accordo col mister, perché siamo la Juventus e vogliamo trattare tutti allo stesso modo. Però siamo stati chiari con tutti. Loro si comportano molto bene e speriamo che vada tutto per il meglio“.

Modesto ha poi continuato: “Ho trovato un gruppo unito, che vive bene insieme e che ha creato qualcosa con lo staff tecnico di molto bello e infatti si è visto con gli ultimi risultati ed essendo riusciti ad arrivare in Champions. Sono ragazzi perbene che vivono bene insieme e che stanno preparando un anno molto importante“. E su Tudor: “Il mister è molto contento. Ha fatto un bel lavoro l’anno scorso e vuole continuare a farlo. Gli diamo la possibilità di continuare e siamo tutti i giorni con lui. Siamo perfettamente in linea con lui e la società“.

Modesto: “Con Comolli e Chiellini siamo un team”

Modesto ha proseguito parlando del ritorno in campo dopo il Mondiale per Club: “È stato un anno molto lungo e con tante partite, però, secondo me, il Mondiale per Club è stato molto importante per la coesione tra mister e gruppo. Hanno lavorato bene e hanno creato qualcosa di importante, giocando partite contro grandi squadre e prendendo tanta fiducia. Però hanno avuto anche tre settimane di vacanze come tante grandi squadre e come quelli che vanno al Mondiale e all’Europeo che in genere hanno poche vacanze. Lo staff atletico e lo staff medico comunque stanno lavorando molto bene e siamo molto fiduciosi“.

Infine, ha parlato dell’inserimento dei nuovi acquisti e del suo rapporto con Comolli e Chiellini: “I nuovi arrivati si sono inseriti molto bene, perché il gruppo è sano e i ragazzi li hanno accolti a braccia aperte. Con Comolli e Chiellini ci stiamo trovando molto bene, siamo un team e collaboriamo tutti i giorni insieme. Giorgio è stato con noi fino a stasera prima di andare via, è il DNA della Juve e ci sta aiutando molto perché è un grande campione. Comolli ha un’esperienza internazionale nel mondo del calcio. Tutti e tre insieme ci stiamo confrontando molto“.