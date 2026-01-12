Juventus, Ottolini a Siviglia per seguire Mingueza: idea a zero per giugno

Il ds della Juventus Marco Ottolini ha assistito a Siviglia-Celta Vigo per seguire da vicino Mingueza, obiettivo per giugno

La Juventus vince anche contro la Cremonese e, nel frattempo, la dirigenza continua a lavorare per rinforzare la squadra.

Il ds bianconero Marco Ottolini era infatti a vedere Siviglia-Celta Vigo per seguire da vicino Oscar Mingueza, in campo con la squadra ospite.

Il contratto del difensore spagnolo scadrà il prossimo 30 giugno 2026, ma la Juventus vorrebbe provare a prenderlo subito. In caso contrario, resterebbe una candidatura valida per giugno. È infatti lui l’obiettivo numero 1 dei bianconeri per il ruolo di esterno difensivo. L’alternativa è invece Mazraoui del Bayern Monaco.

Classe ’99, Mingueza è un terzino destro, ma all’occorrenza può giocare anche sinistro e difensore centrale. In stagione ha disputato 21 partite tra Liga, Copa del Rey e Europa League.