Juventus, Tudor: “Non è sempre facile essere freschi. Bremer non poteva giocare”

Le parole dell’allenatore della Juventus Igor Tudor dopo la gara contro il Milan, terminata in pareggio per 0-0

Un punto a testa per Juventus e Milan nel big match dell’Allianz Stadium.

Nel post partita Igor Tudor ha commentato la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di DAZN, esordendo così: “Partita difficile contro una squadra forte: un punto lo prendiamo, volevamo vincere. Abbiamo creato noi e hanno creato loro, un pareggio è reale alla fine“.

L’allenatore bianconero ha parlato anche della condizione dei suoi giocatori e dei primi mesi di questa stagione.

Di seguito le sue parole.

“Yildiz? L’ho visto stanco”

Tudor ha commentato anche la partita di Yildiz : “Abbiamo un po’ scambiato anche lui e Cambiaso per lasciarlo solo contro Saelemaekers. Nel primo tempo abbiamo fatto cose interessanti là, loro si trovano bene da soli in un contesto ben organizzato. L’ho visto stanco, come lui anche Conceicao e David. Giocano tante partite, non è sempre facile essere freschi. Abbiamo deciso si mettere due attaccanti con il 3-5-2, abbiamo coperto meglio con i tre centrali e volevamo fare qualcosa con i due attaccanti, purtroppo non ci siamo riusciti“.

Ha proseguito così: “L’allenatore si deve adattare ma deve anche fare le cose in cui crede. Anche quando la partita si spacca è più facile giocare con due attaccanti, a me piace cambiare sistema e allenare questa cosa qua“.

Juventus, le parole di Tudor

L’allenatore della Juventus ha continuato parlando delle condizioni di Bremer: “Noi speravamo, però lui ha provato a fare due allenamenti e ha avuto fastidio, niente di grave: abbiamo fatto la risonanza ed è tutto a posto, ha avuto fastidio in quella zona. Sappiamo che viene da un anno fuori, non si poteva farlo giocare perché sentiva dolore. Secondo me sarà a posto dopo la sosta“.

Ha poi concluso: “Io sto bene, con due gol in più avremmo avuto due vittorie in più e sarebbe stato perfetto, così meno ma come dico sempre ai ragazzi mi devo concentrare su ciò che dobbiamo fare in campo: noi vogliamo e andiamo, abbiamo pregi e difetti. Noi staremo sempre sul pezzo“.