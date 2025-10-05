Juventus, Tudor: “David? Scelgo chi è adatto per la partita. Oggi bisogna pedalare”

Le parole di Igor Tudor, allenatore della Juventus, prima della sfida contro il Milan, valida per la sesta giornata di campionato

La Juventus ospita il Milan per il big match della sesta giornata.

L’allenatore bianconero Igor Tudor ha presentato così la sfida ai microfoni di DAZN: “La mia analisi è questa: nessuna squadra al mondo fa 90 minuti al top, noi a Vila-Real abbiamo fatto un grande secondo tempo e abbiamo avuto qualche occasione nel primo“.

Ha poi proseguito parlando di alcuni singoli, come David e Rugani e delle ambizioni per questo match.

Di seguito le sue parole.

Juventus, le parole di Tudor

Tudor ha parlato così di David e Rugani : “David? Scelgo quello che è adatto per la partita, oggi è lui, poi giocano tutti. Rugani è un giocatore affidabile, ha un bagaglio importante, è giusto farlo giocare. Rabiot e Pulisic sono un po’ più pericolosi“.

Ha concluso parlando delle sue aspettative per la partita e di Modric: “Per me è importante che la squadra provi a fare le sue cose, noi proviamo ad andare sempre oltre sui 90 minuti ma abbiamo anche noi i nostri imiti e le debolezze, oggi bisogna pedalare. Modric? Non c’è nessuna gabbia per lui, si gioca di squadra e di reparto: che vinca il migliore“.