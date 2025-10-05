Rigore per il Milan, Pulisic calcia alto: cos’è successo
Al 52′ di Juventus-Milan, l’arbitro Guida ha fischiato un rigore per i rossoneri: dagli 11 metri, Pulisic calcia alto
Momento delicato nel big match tra Juventus e Milan.
Al minuto numero 52, l’arbitro Guida ha fischiato un rigore per i rossoneri, dopo che Kelly aveva fermato Gimenez con un fallo in area.
Dopo un silent check al VAR, il direttore di gara ha ribadito la sua decisione, confermando il rigore per il Milan.
Dagli 11 metri, però, Pulisic ha calciato alto sopra la traversa: il risultato, per il momento, resta sullo 0-0.