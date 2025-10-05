Juventus-Milan, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali del big match di giornata: Juventus e Milan si sfidano all’Allianz Stadium.
Dopo Napoli-Genoa è il momento del big match in Serie A: all’Allianz Stadium si sfidano Juventus e Milan, per il posticipo di domenica 5 ottobre.
I bianconeri arrivano alla partita dopo il pareggio conquistato in Champions League contro il Villarreal, arrivato per il gol all’ultimo respiro dell’ex Renato Veiga. Quarto pareggio consecutivo per la Juve, che cerca i 3 punti.
I rossoneri, invece, arrivano dalla prestigiosa vittoria in campionato contro il Napoli, arrivata per 2-1 a San Siro. Massimiliano Allegri ritorna allo Stadium da avversario.
A circa un’ora dalla partita, le formazioni ufficiali di Juventus-Milan.
Le formazioni ufficiali di Juventus-Milan
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, McKennie, Cambiaso; Conceição, Yildiz; David. All: Tudor
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All: Allegri
Dove vedere Juventus-Milan in TV e streaming
La partita tra Juventus e Milan, in programma domenica 5 ottobre alle 20:45, si giocherà all’Allianz Stadium. Il match potrà essere seguito in diretta streaming su DAZN.