Sergio Conceiçao e Igor Tudor, allenatori di Milan e Juventus (Imago)

Motta e Fonseca out, Tudor e Conceiçao in: è la seconda volta nella storia che Juve e Milan cambiano allenatore insieme a stagione in corso

La svolta è segnata, non si torna indietro. Nonostante le dichiarazioni di Giuntoli post Fiorentina e le voci di una possibile “fiducia a tempo”, la Juventus ha deciso di esonerare Thiago Motta con effetto immediato.

Troppo pesanti le ultime due sconfitte, troppo tesa l’aria nello spogliatoio: il club bianconero ha contattato Igor Tudor per affidargli la panchina sin da subito, e questo significa che l’allenatore croato farà il proprio esordio già contro il Genoa.

È dunque il secondo anno consecutivo che la Juve cambia allenatore a stagione in corso. Lo scorso anno era successo con l’esonero di Allegri in seguito a quanto accaduto durante la finale di Coppa Italia, mentre quest’anno la stessa sorte è toccata al suo successore, “reo” di non aver mai fatto scattare la scintilla giusta nella squadra.

E a proposito di statistiche, va detto anche che questa è solo la seconda stagione nella storia in cui sia i bianconeri che il Milan hanno cambiato guida nel corso dell’anno: la prima volta risale addirittura a 61 anni fa.

Il dato

Una sola volta prima di quest’anno Juventus e Milan avevano cambiato allenatore a stagione inoltrata. Correva l’annata 1963/1964, davvero una vita fa: i rossoneri passarono da Carniglia a Liedholm, mentre i piemontesi ne cambiarono addirittura tre, affidando la panchina prima a Amaral, poi a Monzeglio e infine a Rabitti.

Casualità della sorte, al termine di quella stagione non solo l’Inter vinse la sua prima Coppa dei Campioni, battendo il Real Madrid in finale, ma lo Scudetto si decise anche con uno spareggio in cui a trionfare fu il Bologna. Chissà che tutto questo non si possa ripetere anche quest’anno…