Juventus-Milan, cori e uno striscione per Allegri allo Stadium

L’Allianz Stadium ritrova Massimiliano Allegri da avversario per la gara tra Juventus e Milan: cori e uno striscione per l’ex allenatore bianconero

Il big match tra Juventus e Milan vede tra i protagonisti anche Massimiliano Allegri, grande ex insieme ad Adrien Rabiot.

I tifosi bianconeri hanno accolto l’allenatore livornese con cori e uno striscione in curva, che recita “Noi di te sempre fieri, grazie di tutto Max Allegri“.

L’allenatore livornese torna all’Allianz Stadium da avversario a distanza di 12 anni dall’ultima volta, quando sedeva sempre sulla panchina del Milan, ma nella stagione 2013/14.

“Non sarà una rivincita personale, Juve-Milan è sempre straordinariamente bella per tutto” aveva dichiarato Allegri alla vigilia, e ora è pronto per sfidare il suo passato, in quello stadio dove ha vinto diversi trofei con i bianconeri.