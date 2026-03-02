Il centrocampista statunitense ha prolungato il suo contratto con la Juventus: il comunicato del club bianconero

La Juventus e Weston McKennie continuano insieme. Il centrocampista statunitense, che nella sua esperienza bianconera ha ricoperto diversi ruoli, ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2030.

Dopo quello di Yildiz, quindi, la Juventus prolunga il contratto di un altro giocatore chiave, soprattutto nell’ultimo periodo sotto la gestione di Luciano Spalletti. Il classe 1998 è a Torino dal 2021 e ha vissuto stagioni con alti bassi ma alla fine si è sempre ritagliato uno spazio importante.

Pirlo, Allegri, Motta, Tudor e ora Spalletti. Con ogni allenatore ha dimostrato il suo valore, tra i motivi che hanno spinto il club bianconero a trattenerlo dal momento che il suo contratto era in scadenza il prossimo 30 giugno.

La Juventus ha reso noto il prolungamento di McKennie tramite un comunicato sui propri canali ufficiali: di seguito la nota.

Juventus, il comunicato sul rinnovo di McKennie

“Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il legame tra Weston McKennie e la Juventus con un meritato prolungamento di contratto: è ufficiale l’accordo che legherà il giocatore classe 1998 e il club bianconero fino al 30 giugno 2030. Un rinnovo conquistato a suon di prestazioni di altissimo livello da parte del centrocampista statunitense, arrivato a Torino dallo Schalke 04 nell’agosto 2020 e diventato sempre più un riferimento: nella sfida di Coppa Italia contro l’Udinese dello scorso dicembre ha superato il traguardo delle 200 presenze in bianconero –diventate nel frattempo 220, in cui ha raccolto 26 gol e 26 assist, vestendo spesso e volentieri nelle ultime settimane i panni del bomber“.

“Un giocatore diverso dagli altri, duttile e in grado di occupare letteralmente ogni posizione in campo – come dimostrato in questi mesi in cui, partendo da centrocampista, ha saputo esprimersi ad alto livello come realizzatore, rifinitore, esterno a tutta fascia, terzino e anche difensore.

Un grimaldello da poter sfruttare sia a destra che a sinistra, a disposizione di mister Spalletti per provare a colpire ogni genere di avversario. Un ragazzo che ha saputo conquistare il cuore dei tifosi e che oggi raccoglie i frutti del lavoro quotidiano in allenamento. Congratulazioni Wes, da parte di tutta la famiglia bianconera!“.