Weston Mckennie ha saltato l’allenamento di giovedì 16 ottobre con la Juventus a causa di alcuni problemi nel viaggio di ritorno dalla Nazionale.

La Juventus è tornata in campo dopo la sosta Nazionali per riprendere gli allenamenti in vista dei prossimi appuntamenti. Domenica 19 ottobre i bianconeri saranno ospiti del Como. Al Sinigaglia il fischio d’inizio è fissato alle 12.30.

Sono ripresi quindi gli allenamenti ma Igor Tudor dovrà attendere il ritorno di Weston McKennie. Così come accaduto anche al connazionale Pulisic, lo statunitense ha avuto qualche problema nel viaggio di ritorno dalla Nazionale.

Il classe ’98 arriverà in Italia soltanto nelle prime ore di venerdì e si aggregherà al gruppo squadra. Igor Tudor poi dovrà fare a meno di Miretti, Cabal, Milik, Bremer e Pinsoglio out per infortunio.

Attesa quindi la sfida tra i due numeri 10. Da una parte Nico Paz e dall’altra Kenan Yildiz cercheranno di portare a casa tre punti molto importanti.