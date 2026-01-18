Juventus, il Crystal Palace ha rifiutato la prima offerta per mateta
Il Crystal Palace ha rifiutato la prima offerta della Juventus per Jean-Philippe Mateta
La prima offerta della Juventus per Jean-Philippe Mateta è stata rifiutata dal Crystal Palace.
I bianconeri avevano proposto un prestito oneroso da 2 milioni di euro con obbligo di riscatto a 28, condizionato dalla qualificazione alla prossima Europa League.
La società inglese chiede una cifra intorno ai 40 milioni di euro e cederebbe l’attaccante soltanto a titolo definitivo.