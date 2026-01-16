Juventus, sempre più Mateta. E Maldini non è alternativo

Trattativa avviata tra la Juventus, Crystal Palace e gli agenti di Mateta. Resiste anche il nome di Daniel Maldini che non è la scelta alternativa: potrebbero arrivare entrambi.

La Juventus continua a lavorare sul mercato e in particolar modo su Jean-Philippe Mateta. La trattativa per portare il giocatore del Crystal Palace a Torino è avviata sia con il club sia con gli agenti del classe ’97 e anche nella giornata di oggi, venerdì 16 gennaio, sono continuati i contatti.

Si cercheranno di far quadrare i costi alti dell’operazione ma i bianconeri insistono e spingono per portare alla corte di Spalletti l’attaccante già in questa sessione di mercato.

Ma non è tutto. In casa Juventus avanza anche Daniel Maldini che non è una soluzione alternativa. Potrebbero quindi arrivare anche entrambi.

Attualmente all’Atalanta, il classe 2001 non sta trovando troppo spazio avendo totalizzato solo 11 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia e messo a segno un assist in questa stagione. Se arrivasse in bianconero, potrebbe poi ritrovare Spalletti che lo aveva chiamato e fatto esordire con la maglia dell’Italia nel suo periodo da Commissario Tecnico.