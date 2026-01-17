Juventus, l’offerta al Crystal Palace per Mateta: prestito con obbligo di riscatto in caso di Europa League

La Juventus ha preparato un’offerta al Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta. Ecco tutti i dettagli

La Juventus ha preparato un’offerta per Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. I bianconeri, per assicurarsi l’attaccante francese, propongono un prestito con obbligo di riscatto che scatterà in caso di qualificazione all’Europa League. La proposta dei bianconeri è di 2 milioni di euro per il prestito e altri 28 per il riscatto. La squadra di Luciano Spalletti ha già l’accordo con il giocatore.

Come vi abbiamo raccontato, la Juve segue con estrema attenzione la punta per regalare all’allenatore bianconero un rinforzo di alto livello.

Jean-Philippe Mateta è la stella del Crystal Palace e uno dei giocatori più prolifici della Premier League. In questa stagione, il giocatore classe 1997 ha raccolto 8 gol in 22 presenze di campionato.

Mateta è stato assoluto protagonista della cavalcata trionfale del Crystal Palace durante la scorsa stagione, quando le Eagles hanno vinto la FA Cup. L’attaccante è stato decisivo anche nella Community Shield vinta lo scorso 10 agosto contro il Liverpool, segnando il gol del momentaneo 1-1.