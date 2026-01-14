La Juventus vuole Mateta, attaccante del Crystal Palace

Per l’attacco, la Juventus vuole Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace

Qualora la Juventus decidesse di fare un’operazione in attacco e di prendere un giocatore anche per l’anno prossimo – visto poi l’addio di Vlahovic -, il nome su cui stanno ragionando in queste ore è Mateta.

Avviati i primi contatti tra le parti, c’è stata una prima richiesta di informazioni dei bianconeri. La richiesta del Crystal Palace per lasciarlo partire a gennaio è alta: si parla di 30/35 milioni.

Nel frattempo, Luciano Spalletti ha già dato l’ok visto che apprezza molto il calciatore.